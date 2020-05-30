شكرا لقرائتكم الاهلي يغلق ملف رحيل أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حيث تمسك المدرب السويسري باستمرار الشيخ في صفوف الفريق ورفض رحيله في انتقالات الصيف القادم حيث يرى المدير الفني للأهلي أن الشيخ من القوام الأساسي للفريق ولا توجد نية للتفريط فيه.

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ودخل أحمد الشيخ حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده كما دخل الشيخ حسابات فريق أنبي لكن فايلر يرفض التفريط في اللاعب حالياً.IFrame

واستقر مسئولو الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق، وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.