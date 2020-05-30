شكرا لقرائتكم حسام عاشور: الأهلى أخبرنى بأن تركي آل الشيخ سيتولى ملف اعتزالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام عاشور لاعب وسط الأهلى إن الإدارة الحمراء أبلغته أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية سيتولى ملف اعتزاله.

أضاف عاشور في فيديو بثه على صفحة إنستجرام:" الأهلي من تحدث معي وأخبرني بأن تركي آل الشيخ سيتولى ملف اعتزالي وليس أنا من عرضت ذلك".

وعرض الأهلي على حسام عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف تقديراً لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، وهو الأمر الذي وافق عليه عاشور في النهاية.

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وتلقى حسام عاشور أكثر من عرض محلي ومنها الاتحاد السكندري وسموحة، إلا أن عاشور فضل قبول عرض الأهلي خاصة وأن معظم العروض التي تلقاها لم تصل لقدر طموحاته المادية.