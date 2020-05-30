شكرا لقرائتكم ألكانتارا بصدد تجديد عقده مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحفية يوم السبت أن لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا اقترب من تمديد عقده مع بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإن ألكانتارا استقر على البقاء مع النادي البافاري بعد فترة من الحيرة بشأن البقاء في الدوري الألماني أو العودة إلى الدوري الإسباني بعد أن حقق نجاحات كبيرة في الماضي مع برشلونة.

وتوقفت المحادثات بين بايرن ولاعبه الإسباني البالغ من العمر 29 عاما بشأن العقد الجديد مؤخرا، لكن وفقا لصحيفة "بيلد" فإن المحادثات عادت في الأيام الأخيرة بين الطرفين.

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ويغيب ألكانتارا عن مباراة بايرن أمام فورتونا دوسلدورف يوم السبت بسبب الإصابة لكنه سيعود للمشاركة مع الفريق قريبا بحسب المدرب هانسي فليك.

وقال فليك "أتمنى عودة تياغو قريبا، علينا أن ننتظر ونرى كيفية استجابة إصابته للعلاج، ليس جاهزا بعد ، العلاج يتطلب بعض الوقت".

وشهد مستوى تياغو تطورا مدهشا خلال الشهور الستة التي قضاها الفريق تحت قيادة فليك الذي كان مساعدا للكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق للفريق حيث تولى فليك المسؤولية خلفا لكوفاتش في مطلع نوفمبر الماضي.