شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجبر أحمد فتحى "كانون" على تغيير رقمه فى بيراميدز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر أحمد فتحى بارتداء قميصه رقم 24، والذى حقق به صولات وجولات مع الأهلي فى الفترة الماضية، وقبل إعلان مسئولو نادى بيراميدز إتمام التعاقد مع "الجوكر" لمدة 3 سنوات عقب انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالى، والذى مازال معلقًا بسبب تفشى فيرس كورونا، ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي الأهلي في الموسم الجديد، ليوقع على عقود انضمامه إلى بيراميدز بعد خلاف على المقابل المادي في العقد مع القلعة الحمراء.

رقم 24 الذى حقق به فتحى معظم انجازاته فى مجال الساحرة المستديرة وخاصة مع الأهلى، ليصبح الرقم مرتبطًا باللاعب، وعند ذكر الرقم أول شيئ يأتى فى الذهن هو أحمد فتحى، لاسيما وأن اللاعب كان متمسكًا برقم قميصه عندما عاد من رحلة إحترافه فى إم صلال القطرى، ليتنازل عنه باسم على حينها ويمنحه للجوكر من جديد.

وبعد انتقال أحمد فتحى لصفوف فريق بيراميدز سيكون من الصعب إرتداء القميص رقم 24 خاصة وإنه رقم الإيفوارى ويلفريد كانون الذى تعاقد معه بيراميدز فى سبتمبر 2019، فهل سيتنازل اللاعب الإفوارى عن قميصه من أجل "عيون" الجوكر أم سيرتدى أحمد فتحى رقم جديد فى خطوته المقبلة.

انضم فتحى للمنتخب المصرى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات وساهم فى صعود المنتخب المصرى إلى دور الـ16 قبل أن تتوقف مسيرة المنتخب أمام الأرجنتين.

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ويعتبر أحمد فتحى قائد المنتخب أحد أصغر من ارتدى قميص المنتخب المصري، عام 2002، عندما أشركه محسن صالح أمام الإمارات وديا فى 16 ديسمبر 2002، كبديل لهانى سعيد فى بداية الشوط الثانى وهو فى الثامنة عشر من عمره، وشهرا، و6 أيام.

وخاض فتحى 131 مباراة دولية، منها 22 مباراة فى كأس الأمم الأفريقية سجل خلالها هدفا، وصنع آخر، حيث شارك فى 5 دورات، توج باللقب 3 مرات تحت قيادة حسن شحاتة 2006 فى مصر، 2008 فى غانا، 2010 فى أنجولا، ووصيفا 2017 فى الجابون.

كما شارك فى 3 مباريات فى كأس العالم روسيا 2018، و3 مباريات فى كأس القارات جنوب أفريقيا 2009 بالإضافة إلى 23 مباراة فى تصفيات كأس العالم، و19 فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية، و61 مباراة ودية سجل خلالها 3 أهداف دولية، فى السويد وديا 2007، وكوت ديفوار أمم 2008، والكونغو الديمقراطية وديا 2010.

ولعب مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد لندن 2012، تحت قيادة هانى رمزي، وشارك فى المباريات الأربعة وكان قد توج مع منتخب الشباب 2003، بلقب كأس الأمم الأفريقية، وشارك فى كأس العالم لنفس المرحلة بالإمارات 2003