حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأندية تطالب اتحاد الكرة ووزير الرياضة باجتماع لحسم مصير الدورى الأندية تطالب اتحاد الكرة ووزير الرياضة باجتماع لحسم مصير الدورى فيفا يتمسك بـ"تعهد نزاهة" للمرشحين لانتخابات اتحاد الكرة الزمالك يغلق الباب أمام عودة أحمد الشناوي عمر مرموش أمل المنتخب لحل أزمة العقم التهديفى Advertisements الزمالك يعلن عبر ”الخليج 365” اقتراب تجديد عقد كارتيرون فايلر يتسلم تقرير عن مفاوضات الأهلي مع 4 أجانب خلال جلسة الخطيب المنتخب يترقب استئناف الدورى التونسى لمتابعة مارسيلو الزمالك يستبعد ضم ظهير أيسر جديد فى الموسم المقبل بسبب فتوح الخطيب يناقش ملف سعد سمير خلال اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي

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