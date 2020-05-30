شكرا لقرائتكم خبر عن أشقاء ولكن.. صالح "مرفوض" فى الأهلى.. وجمعة "ممنوع" من الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المنافسة الحامية والندية التى تفرض نفسها على فريقى الأهلى والزمالك، لن تنتهى، بل وانتقلت للأشقاء صالح وعبد الله جمعة، فرغم إنهم "أخوات" إلا أن هناك فارق كبير بينهم من ناحية الإلتزام والتأثير الايجابى مع فريق كل منهما، حيث نجح عبد الله جمعة فى أن يثبت نفسه ويصبح من أحد أهم العناصر الأساسية لفريق الزمالك، بل وجعل الإدارة والجهاز الفنى يرفضون رحيله بأى ثمن، وعلى النقيض صالح جمعة الذى أصبح من اللاعبين "المرفوضين" فى الأهلى، وتمسك المدير الفنى بقرار الاستغناء عنه.

صالح جمعة مرفوض فى الأهلى

مازال ملف صالح جمعة لاعب الأهلى من أهم الملفات التى تشغل كثيرين فى القلعة الحمراء، لاسيما أن جمعة من اللاعبين الذين لا يختلف أحد على قدراتهم الفينة العالية، ويحتاج فقط للالتزام حتى يُظهر كل ما لديه من إمكانيات وقدرات فنية عالية، لذا يطرح البعض تساؤلات من وقت لآخر حول مستقبل اللاعب فى الأهلى، لاسيما أن أزمة صالح الأخيرة ونشره صورة عبر حسابه على "إنستجرام" يسخر خلالها من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ومن طريقة تعامله معه فى الفريق جعلت البعض يؤكد أن علاقة صالح بالأهلى قد انتهت.

كثيرون وربما الجميع يعلم أن فايلر رفض بقاء صالح جمعة فى الأهلى لأسباب تأديبية تتعلق بعدم التزام اللاعب، وطالب المدير الفنى للفريق فى يناير الماضى تسويق اللاعب لكن المحاولات فشلت ليستمر الأخير مع الفريق حتى الآن، لكن هل هناك أسباب أخرى غير الالتزام جعلت فايلر يرفض بقاء صالح جمعة فى الأهلي؟.

مصدر فى فريق الكرة بالأهلى، كشف لـ"الخليج 365" عن سبب غضب فايلر من صالح جمعة قائلاً، عندما تولى فايلر تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى وصلت له معلومات بأن صالح لاعب صاحب قدرات فنية عالية لكنه غير ملتزم ولا يُنفّذ التعليمات، وبدأ المدرب السويسرى متابعة اللاعب عن قرب فى التدريبات ومنحه تعليمات مُتتالية.

وأوضح المصدر أن فايلر بعد فترة رفض بقاء صالح جمعة ليس فقط لعدم التزام اللاعب وإصراره على السهر، الأمر الذى انعكس سلباً على أدائه فى التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، لكن لأن صانع ألعاب الأهلى لا يؤدى فى الملعب بطريقة تناسب طرق اللعب الحديثة.

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وأضاف المصدر، فايلر لاحظ أن صالح جمعة لا يتحرك ولا يبذل أى مجهود فى الملعب حينما يفقد الكرة وهذا أمر سلبى للغاية فى أى لاعب، وفقاً للكرة الحديثة التى تُحتّم على أى لاعب التحرك والقيام بأدوار أخرى عندما يفقد الكرة حيث يستوجب عليه الألتحام مع الخصم لأستخلاص الكرة ومساعدة زملاؤه فى الفريق دفاعاً وهجوماً.

وأكد المصدر أن فايلر وصف طريقة لعب صالح جمعة بالغير مناسبة له، لذا طلب رحيله من الفريق لأنه لا يحتاج إلا للاعب الذى يُنفّذ فكره وخططه حتى لو كانت إمكايناته الفنية أقل من أمكانيات صالح جمعة.

الزمالك يرفض رحيل عبد الله جمعة

فى المقابل، رفض مسئولو الزمالك فكرة التفريط فى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ورحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهما كانت العروض التى سيتلقاها، فى ظل الحاجة له الموسم المقبل، خاصة فى ظل سعى مجلس قلعة ميت عقبة والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد لمواصلة الانتصارات.

شارك عبد الله جمعة، الذى تبلغ قيمته التسويقية حسب موقع ترانسفير ماركت 400 ألف يورو، فى 17 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلها فى دورى أبطال إأفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، تلقى خلالها 3 إنذارات.

وخلال هذه المباريات توج جمعة مع الزمالك ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز وتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

تألق عبد الله جمعة مع الزمالك منذ أن تم تغيير مركزه من اللعب كصانع ألعاب للعب كظهير أيسر، لتدعيم الجبهة اليسرى منذ الموسم الماضى، حيث شارك فى 44 مباراة بالجبهة اليسرى أحرز خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك فى 18 مباراة كجناح أيمن أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، و3 مباريات فى كجناح أيسر ومباراة فى خط الوسط.