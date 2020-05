شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. عمر جمال يشارك متابعيه بصورته بالكمامة من داخل منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عمر جمال مهاجم النادي الأهلي والمعار إلي فريق طلائع الجيش متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام بصورة له من داخل منزله وهو يرتدي كمامة، حيث حرص عليه الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حتي وهو في المنزل، مثلما ظهر خلال الصورة الذى علق عليها بكتابة : " i’m not perfect ????i’m always myself ????".



عمر جمال

من ناحية أخري عاد اليوم السبت عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار من طلائع الجيش للقاهرة من العين السخنة بعد انتهاء الإجازة التى قضاها هناك للاحتفال بعيد الفطر المبارك فى أجواء هادئة بعيدة عن الضغوط، حيث دخل الغزال فى وصلة تدريب منزلية للحفاظ على لياقته البدنية والفنية على شاطئ البحر فى ظل اقتراب موعد عودة مسابقة الدروي بعد توقف طويل خوفاً من تفشى فيروس كورونا، مثلما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إمكانية عودة النشاط الكروى منتصف يونيو المقبل .

على جانب آخر أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن ناديه ينتظر تصورا عادلا لاستئناف بطولة الدورى بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا بد من تكافؤ الفرص وتوافر العدالة فى الأسابيع المتبقية من بطولة الدورى، فى حال إقرار عودة النشاط الكروى، وبخلاف ذلك سيكون ظلما كبيرا لبعض الأندية .

وتابع المدير الفنى لطلائع الجيش: "واجهت أسوان والجونة على ملاعبهم بالدور الأول لماذا أخسر ميزة مواجهتهم فى الدور الثانى على ملعبى، بما يضمن خروجى بنتيجة إيجايبة على أقصى تقدير، إذن ينبغى عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الأندية".

وفى وقت سابق، أكد عبد الحميد بسيونى أن ناديه سيؤيد القرار الذى سوف تتخذه الدولة فى حسم مصير بطولة الدورى هذا الموسم، سواء بعودتها أو إعلان إلغائها، لأن الأهم هو صالح المصريين، وقال فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "مصر تواجه عدوا مجهولا اسمه كورونا، منعرفش جه إمتى وهيخرج إزاى وهياخد معاه مين، وعشان كده كلنا فى مركب واحد ضد هذا العدو".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "سواء أقرت الدولة عودة الدورى سنوافق على الفور سواء حدث هذا بعد سنتين وليس شهور، لو مصر آمنة هنلعب تانى يوم أو حتى نكمل بعد سنين مفيش مشكلة سواء فى الفائز باللقب أو حتى فى الهابطين للقسم الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى قال بنفسه صحة المواطن المصرى هى أهم حاجة".