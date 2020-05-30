الشباب والرياضة تشدد على الالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت وزارة الشباب والرياضة من أعمال تعقيم وتطهير مبني الوزارة قبل عودة الموظفين إلى مكاتبهم بدءاً من صباح غد الأحد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعقيم وتطهير ديوان عام الوزارة بشكل كامل في ضوء اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع العاملين بديوان الوزارة والمترددين عليها من انتشار فيروس كورونا المستجد

وشدد وزير الشباب والرياضة على وكلاء الوزارة ومديري العموم بالتوجيه على كافة العاملين بديوان الوزارة بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية طوال ساعات العمل من حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين العاملين، وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات، فضلاً عن عدم السماح لأي موظف أو مواطن بالدخول إلى ديوان الوزارة إلا بعد ارتداء الكمامة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة سواءً داخل ديوان الوزارة أو على صعيد مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات من خلال التعقيم والتطهير وأعمال النظافة الدورية للمكاتب الإدارية، وإلزام العاملين بعدم المصافحة وتباعد المسافات فيما بينهم وتوفير المواد المطهرة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اتخذت قرارا بأنه اعتبارا من 30 مايو الجاري ستنفذ إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري، وذلك داخل المنشآت الحكومية، والأسواق، والمحلات، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة، يتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه "الشباب والرياضة" تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا

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انتهت وزارة الشباب والرياضة من أعمال تعقيم وتطهير مبني الوزارة قبل عودة الموظفين إلى مكاتبهم بدءاً من صباح غد الأحد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعقيم وتطهير ديوان عام الوزارة بشكل كامل في ضوء اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع العاملين بديوان الوزارة والمترددين عليها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير الشباب والرياضة على وكلاء الوزارة ومديري العموم بالتوجيه على كافة العاملين بديوان الوزارة بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية طوال ساعات العمل من حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين العاملين، وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات، فضلاً عن عدم السماح لأي موظف أو مواطن بالدخول إلى ديوان الوزارة إلا بعد ارتداء الكمامة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة سواءً داخل ديوان الوزارة أو على صعيد مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات من خلال التعقيم والتطهير وأعمال النظافة الدورية للمكاتب الإدارية، وإلزام العاملين بعدم المصافحة وتباعد المسافات فيما بينهم وتوفير المواد المطهرة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اتخذت قرارا بأنه اعتبارا من 30 مايو الجاري ستنفذ إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري، وذلك داخل المنشآت الحكومية، والأسواق، والمحلات، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة، يتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه الأماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها. لكل المترددين عليها.