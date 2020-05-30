أحمد مجاهد يرد على استجواب عودة الدوري المصري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق حاجة الأندية واللجنة الخماسية لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث مستقبل الدوري المصري

وتوقف النشاط الكروي والرياضي في مصر عقب تفشي فيروس كورونا في العالم بأكمله وهو الأمر الذي دفع الجبلاية لتجميد بطولة الدوري المصري الممتاز منذ أكثر من 70 يوماً تقريباً.

ويتبقى في الدوري المصري عدد جولات كبير يصل الى النصف تقريباً وذلك قبل أيام من عودة النشاط الكروي مجدداً بالفتح التدريجي الذي تشير له حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الحالية.