شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يرد على استجواب عودة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق حاجة الأندية واللجنة الخماسية لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث مستقبل الدوري المصري
وتوقف النشاط الكروي والرياضي في مصر عقب تفشي فيروس كورونا في العالم بأكمله وهو الأمر الذي دفع الجبلاية لتجميد بطولة الدوري المصري الممتاز منذ أكثر من 70 يوماً تقريباً.
ويتبقى في الدوري المصري عدد جولات كبير يصل الى النصف تقريباً وذلك قبل أيام من عودة النشاط الكروي مجدداً بالفتح التدريجي الذي تشير له حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الحالية.
جدير بالذكر أنه سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع رباعي بين مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع وزارة الشباب و الرياضة برئاسة أشرف صبحي و اللجنة الطبية ، بحضور أندية الدوري الممتاز من أجل مناقشة الأمور الخاصة بعودة الأندية للتدريبات بصورة تدريجية منتصف شهر يونيو المقبل تمهيداً لإستئناف النشاط الكروي في منتصف أو نهاية شهر يوليو المقبل ، وسيتم حسم إقامة الاجتماع سواء عن طريق الفيديو كونفرانس أو التواجد في مقر اتحاد الكرة أو الوزارة.
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