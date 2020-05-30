بعد فحص 1130 شخصا.. صفر كورونا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عدم وجود حالات إيجابية بالمرحلة الرابعة لمسحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأجريت المرحلة الرابعة من فحوصات كورونا للاعبي وطواقم أندية بريميرليج يومي الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو، وتم اختبار 1130 شخصا، وتبيّن عدم وجود حالات إيجابية.

وأصبحت هذه المرة هي الأولى التي لم يُسجل فيها حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتوقف إجمالي الحالات الإيجابية عند 12 حالة فقط من إجمالي 3882 شخصا تم فحصهم حتى الآن.

وكانت نتائج المراحل الثلاث السابقة جاءت كالتالي:

الجولة الأولى: 17-18 مايو - تم اختبار 748 شخصا، مع 6 حالات إيجابية من ثلاثة أندية.

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الجولة الثانية: 19-22 مايو - تم اختبار 996 شخصا، مع حالتين إيجابيتين من ناديين.

الجولة الثالثة: 25-26 مايو - تم اختبار 1008 شخصا، مع 4 حالات إيجابية من ناديين.

يأتي هذا بعدما وافقت الأندية على استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو المقبل رسميا.

يُذكر أنه تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إنجلترا لأكثر من شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".