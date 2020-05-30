بايرن يكتسح دوسلدورف بخماسية في البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل فريق بايرن ميونخ تقدمه بثبات نحو اعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي وحقق انتصارا ساحقا أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف حيث تغلب عليه بخماسية نظيفة اليوم السبت في الجولة الـ29 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 67 نقطة موسعا الفارق الذي يفصله في الصدارة أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند إلى عشر نقاط، وذلك انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة التي تشهد غدا الأحد لقاء دورتموند مع بادربورن.

افتتح بايرن ميونيخ التسجيل بعد مرور ربع ساعة من المباراة عن طريق زانكا مدافع فورتونا دوسلدورف بالخطأ في مرماه، بعد فشله في إبعاد تسديدة بنيامين بافارد.

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وفي الدقيقة الـ29، عاد المدافع الفرنسي بافارد ليضاعف النتيجة لأصحاب الأرض بعدما استغل ركنية نفذها جوشوا كيميش ليحولها بضربة رأسية داخل شباك دوسلدورف.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 43، بعدما حصل على الكرة من زميله توماس مولر داخل المنطقة ليودعها في الشباك الخالية من الحارس.

وفي الشوط الثاني، أحرز بايرن هدفين في دقيقتين بعدما سجل ليفاندوفسكي الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الـ50، قبل أن يحرز ألفونسو ديفيز الهدف الخامس بالدقيقة 52.