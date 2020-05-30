ليفاندوفسكي يصعب مهمة كريستيانو وميسي في الحذاء الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ فريقه لفوز كاسح على ضيفه فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة على ملعب "آليانز آرينا" معقل الفريق البافاري مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الألماني.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في شباك دوسلدورف ليرفع رصيده من الأهداف إلى 29 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، ليبتعد بصدارة لائحة هدافي البوندسليجا بفارق خمسة أهداف عن تيمو فيرنير مهاجم لايبزيج.

كما نجح صاحب الـ31 عاما في إنهاء عقدته أمام فريق فورتونا دوسلدورف بهز شباكه لأول مرة، ليتمكن من التسجيل أمام كافة الفرق المشاركة في البوندسليجا خلال الموسم الحالي (2019-2020) والبالغ عددهم 18 ناديا.

وعادل ليفاندوفسكي رقمه الشخصي كأكبر عدد أهداف يسجلها في موسم واحد، حيث أحرز حتى الآن 43 هدفا في 37 مباراة بجميع المسابقات، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله في موسم (2016-2017) ولكن بعد خوض 47 مباراة.

وانفرد المهاجم البولندي بصدارة سباق الحذاء الذهبي، بعدما أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حتى الآن برصيد 29 هدفا، مبتعدا بفارق هدفين عن الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي.

وبالتالي يتفوق ليفاندوفسكي على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بفارق 8 أهداف في الصراع الاستثنائي للحذاء الذهبي الأوروبي هذا الموسم، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة وصاحب الجائزة في الموسم الماضي، بفارق 10 أهداف.

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جدول ترتيب المتنافسين على الحذاء الذهبي في موسم 2019/2020:

1- روبيرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ": 58 نقطة - 29 هدفا.

2- تشيرو إيموبيلي "لاتسيو": 54 نقطة - 27 هدفا.

3- تيمو فيرنر "لايبزج": 48 نقطة - 24 هدفا.

4- إرلينج هالاند "بوروسيا دورتموند": 44 نقطة - 26 هدفا.

5- كريستيانو رونالدو "يوفنتوس": 42 نقطة - 21 هدفا.

6- ليونيل ميسي "برشلونة": 38 نقطة - 19 هدفا.

6- جيمي فاردي "ليستر سيتي": 38 نقطة - 19 هدفا.