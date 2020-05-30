إسبانيا توافق على التدريبات "الكاملة" للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وافقت وزارة الصحة الإسبانية على استئناف أندية كرة القدم الحصص التدريبية الكاملة بدءا من يوم الاثنين المقبل.

ومع استئناف موسم دوري الدرجة الأولى في إسبانيا يوم 11 يونيو المقبل عبر مباراة الديربي بين اشبيلية وريال بيتيس، خففت السلطات القيود المفروضة على الأندية مع السماح لها بخوض حصص تدريب كاملة.

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ونقلت صحيفة "ماركا" اليوم السبت بيان وزارة الصحة الذي جاء فيه "الأندية الرياضية المحترفة أو الشركات الرياضية العامة المحدودة بإمكانها خوض حصص تدريية كاملة في رياضات بعينها، مع مراعاة إجراءات الوقاية ومعايير الصحة".

وأوضح البيان أنه تم السماح باستخدام غرف خلع الملابس وإجراء اجتماعات عمل لعدد لا يتجاوز 15 فردا من بينهم المدربين.

وسيتم استئناف موسم الدوري الإسباني بدون جمهور لكن سيتم السماح لرجال الإعلام بدخول الملاعب لتغطية المباريات.