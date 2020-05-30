جاري لينكر : مشاهدة ميسي مجدداً ستعوض الجميع عن توقف النشاط

أبدى جاري لينكر اللاعب الإنجليزي السابق، ومقدم البرامج الرياضية على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، سعادته بقرار السلطات الإسبانية بعودة منافسات الدوري من جديد من أجل رؤية ليونيل

وقال لينكر عبر "بي بي سي"، مشاهدة ميسي تكفي لتعويض الجميع عن فترة توقف النشاط الرياضي، وستعوضنا عن فقد الجماهير بالمدرجات.

ووصف لينكر، ميسي باللاعب الأفضل على الإطلاق في تاريخ أجل رؤية ليونيل ميسي نجم برشلونة وقال لينكر عبر "بي بي سي"، مشاهدة ميسي تكفي لتعويض الجميع عن فترة توقف النشاط الرياضي، وستعوضنا عن فقد الجماهير بالمدرجات.ووصف لينكر، ميسي باللاعب الأفضل على الإطلاق في تاريخ رياضة كرة القدم، معتبراً أنه ليس من الضروري أن يكون الفرد مشجعاً لكرة القدم، حتى يستمتع بالأرجنتيني ميسي.

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