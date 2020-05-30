أبدى الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني السابق، للمنتخب الإيطالي، ونادي إنتر ميلان، عن رأيه في ساندرو تونالي موهبة فريق بريشيا الشاب، المطلوب من عدة أندية أوروبية كبرى، من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويستهدف نادي إنتر ميلان، ويوفنتوس، وميلان، ومانشسترسيتي ضمن اللاعب الموهوب، الذي سيرحل بشكل كبير بهذا الصيف عن فريقه بريشيا.
قال مانشيني في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": " تونالي لاعب جيد، وقادر على القيام بأيشئ، هو يستطيع اللعب في خط وسط مدافع أيضًا عندما تكون الخطة 3 لاعبي بمنطقة الوسط، لكن بشكل مركزي، هو لديه القدرة أيضًا على الهجوم وتسجيل الأهداف".
وتابع مدرب منتخب إيطاليا السابق:" في حال انضمامه لنادي داخل أوروبا، سيكتسب المزيد من الخبرات، ويتحسن أكثر في العديد من الأمور والجوانب".
كانت هذه تفاصيل خبر مانشيني يبدي رأيه في جوهرة نادي بريشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.