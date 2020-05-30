مانشيني يبدي رأيه في جوهرة نادي بريشيا

أبدى الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني السابق، للمنتخب الإيطالي، ونادي إنتر ميلان، عن رأيه في ساندرو تونالي موهبة فريق بريشيا الشاب، المطلوب من عدة أندية أوروبية كبرى، من أجل ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهدف نادي إنتر ميلان، ويوفنتوس، وميلان، ومانشستر

سيتي ضمن اللاعب الموهوب، الذي سيرحل بشكل كبير بهذا الصيف عن فريقه بريشيا.

قال مانشيني في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": " تونالي لاعب جيد، وقادر على القيام بأي

شئ، هو يستطيع اللعب في خط وسط مدافع أيضًا عندما تكون الخطة 3 لاعبي بمنطقة الوسط، لكن بشكل مركزي، هو لديه القدرة أيضًا على الهجوم وتسجيل الأهداف".

وتابع مدرب منتخب إيطاليا السابق:" في حال انضمامه لنادي داخل أوروبا، سيكتسب المزيد من الخبرات، ويتحسن أكثر في العديد من الأمور والجوانب".