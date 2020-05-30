ملاعب مفتوحة لتنظيم بطولات الكاراتيه بعد عودة النشاط

أعلن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أنه بصدد التفكير في تنظيم البطولات المحلية في ملاعب مفتوحة جيدة التهوية بدلا من الصالات المغطاة وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوي بالفيديو كونفيرانس

مع المهندس السيد صفطاوي رئيس فرع الدقهلية ومجلسه بالإضافة إلى مدربي محافظة الدقهلية.طالب الدهراوي الجميع بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازيه مع رجوع النشاط فى الانديه و مراكز الشباب اعتبارا من ١٥ يونيو تدريجيا على حسب تعليمات وزارة الشباب والرياضة.وأضاف أنه يجب على الجميع تهيئه اللاعبين لاتباع الإجراءات الاحترازيه الدائمه واتباع تعليمات التباعد.وناشد رئيس الاتحاد أولياء الأمور بنزول اللاعبين للتدريب بشرط التزام المدرب باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.وحول إنشاء صندوق للمدربين، قال الدهراوي أنه سيعمل جاهدا لعمل صندوق للمدربين يكون مجلس إدارته من المدربين أنفسهم.