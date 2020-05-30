الكشف عن حقيقة تواصل أتلتيكو مدريد مع أتالانتا لضم نجمه

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تواصل مع نظيره أتالانتا الإيطالي، حول إمكانية ضم، مهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا.

أوضحت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد تحدث مع أتالانتا بشأن زاباتا، لكن نفى موقع "كالتشيو ميركاتو"

الإيطالي، أتوصل الناديين لإتفاق حول ضم اللاعب.

وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن يوفنتوس، مهتم بضـم زاباتا بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع فريقه أتالانتا.

ويقدم زاباتا مع فريقه أداءًا رائعًا

في الدوري الإيطالي هذا الموسم، والموسم الماضي، الذي ساهم في تأهلهم التاريخي لأول مرة لبطولة دوري أبطال أوروبا ، وتأهل الفريق لـ دور الـ16 من البطولة الأوربية، لـيواجه فالنسيا الإسباني، ويفوز عليه، ليتأهل إلى دور ربع النهائي.

وأضاف الموقع ، أن اتالانتا لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 40 ملين يورو.