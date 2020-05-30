حارس نيس الفرنسي يهدد منتخب الأرجنتين

أبدى والتر بينيتيز، حارس مرمى فريق نيس الفرنسي، دهشته من عدم اضمامه إلى منتخب بلاده الأرجنتين حتى الآن، بالرغم من المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع فريقه، وتصنيفه واحداً من أفضل الحراسبالدوري الفرنسي.
ونقلت الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، تصريحات منسوبة للاعب، أعرب فيها عن تمنيه اللعب لمنتخب فرنسا بدلاً من تمثيل الأرجنتين، بعد تجاهل منتخب بلاده التام له، في الوقت الذي يطمح فيه إلى الحصول على جواز سفر فرنسي يعطيه الصفة الرسمية، بعد أن جدد تعاقده مع ناديه نيس.
وأشار اللاعب إلى أنه في حال تمثيله لمنتخب فرنسا يوماً ما، فإنه يتمنى خوض التجربة تحت قيادة المدرب المخضرم ديدييه تشامب.
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