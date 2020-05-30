حالة واحدة تفصل ديمبلي جناح برشلونة عن ليفربول

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي قد وضع خطة بديلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال عدم الحصول على خدمات تيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبزيج الألماني، فإن إدارة النادي تتجه إلى التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يورجن كلوب أبدى اهتمامًا واضحًا وإعجابًا كبيرًا باللاعب الفرنسي خاصة أنه كان يريد التعاقد

معه أثناء تعاقده مع برشلونة من بوروسيا دورتموند عام 2017.

ويرتبط جناح برشلونة كخيار رئيسي لليفربول في حال لم يتمكن تيمو فيرنر من الذهاب إلى ملعب أنفيلد، على الرغم من مراكزهما المختلفة، إلا أن كلوب لديه طموح قديم في ديمبلي لأنه لم يتمكن من تدريبه في دورتموند عندما

كان بالفعل في ليفربول.

ويحظى عثمان ديمبلي بتقدير كبير من قبل مدرب برشلونة كيكي سيتين، ولكن قد لا يستمر الفرنسي مع البلوجرانا في ظل وجود العديد من المهاجمين مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ولويس سواريز ومارتن برايثوايت وإنسو فاتي، مع وصول الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو.

يذكر أنه لن يكون ليفربول الفريق الوحيد المهتم بضم عثمان ديمبلي، حيث استفسر يوفنتوس أيضًا عن إمكانية استعارته مع خيار شراء في عام 2021 في إطار عملية انتقال ميراليم بيانيتش إلى كامب نو.