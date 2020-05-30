اجتماع طارئ للكاف غدًا لحسم مصير دوري الأبطال والكونفيدرالية

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى، ستعقد اجتماعًا طارئًا غدًا الأحد، عبر الفيديو، من أجل حسم مصير بطولات الأندية سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية، فى ظل توقف النشاط الرياضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ذكر موقع "سبق" الجزائرى، أن الكاف، سيبحث فى اجتماع الغد، حسم مصير مسابقتى دورى أبطالأفريقيا والكونفيدرالية، بعد أن وصلا إلى الدور نصف النهائي، إذ يتمسك الاتحاد الأفريقى بعدم إلغاء المسابقتين.
أضاف التقرير الجزائرى، أن الاقتراح الأقرب للتنفيذ من الكاف، هو إقامة دور نصف النهائي، من خلال دورة رباعية، لإنهاء المسابقة.
كما سيتطرق الاجتماع لمصير بطولة أمم أفريقيا
ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربى، بينما يواجه الأهلي نظيره فريق الوداد المغربى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.
بينما على مستوى كأس الكونفيدرالية، سيلتقي بيراميدز مع حوريا كوناكرى الغيني، ونهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير.
وكان الكاف قرر تأجيل نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، فى شهر أبريل الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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