طارق السيد: محمد عبدالشافي أفضل ظهير أيسر في مصر

أكد طارق السيد، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد عبدالشافي، لاعب نادي الزمالك، أفضل ظهير أيسر في مصر في الوقت الحالي.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات

تلفزيونية، اليوم السبت، أن محمد عبدالشافي ظهير يستطيع أداء مهام مركزه كافة على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه ظهير أيسر عصري.

كما أشاد طارق السيد باللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك المعار إلى سموحة السكندري، مؤكدًا أنه سيكون له شأن كبير في مركزه.

وتابع: "أحمد فتوح سيكون امتدادًا لأحمد رمزي ومحمد عمارة وسيد معوض".