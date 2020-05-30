الاتحاد التونسي يدعم أندية كرة القدم ماديًا قبل استئناف النشاط

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تقديم دعماً مادياً لأندية كرة القدم بمختلف درجاتها، قبل استئناف النشاط الرياضي الكروي مجدداً عقب فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وحدد الاتحاد مبلغ 40 ألف دينار دعم لكل نادي من أندية الدرجة الأولى، مع صرف 3 آلاف دينار لأندية الدرجة الثانية بعد كل مقابلة، وتحمل تكاليف إقامة فرق الدرجة الثانية
كان الاتحاد التونسي قد أعلن اليوم السبت، اعتماده رسمياً لجداول مسابقات كرة القدم الخاصة باستئناف الموسم الحالي، والذي تقرر فيه موعد الثاني من أغسطس المقبل لاستكمال مباريات الدوري على أن ينتهي 20 سبتمبر المقبل.
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