رفض الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، ونادي إنتر ميلان، التعليق على أزمة لاعبه السابق، ماريو بالوتيلي، مع ناديه بريشيا، بعدما تغيب،عن حضور التدريبات دون إعطاء عذر، أو سبب.
أضاف مانشيني في تصريحاته التي أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا":" ماذا يجبأن أقول في تلك المشكلة، اتمنى أن يعود إلى التدريبات فقط".
الجدير بالذكر، أن ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا يفكر بالاستغناء عن اللاعب، بعد تلك الأزمة، لافتًا إلى أنه نادي على التوقيع مع بالوتيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشيني يرفض التعليق على أزمة بالوتيلي مع بريشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.