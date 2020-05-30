مانشيني يرفض التعليق على أزمة بالوتيلي مع بريشيا

رفض الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، ونادي إنتر ميلان، التعليق على أزمة لاعبه السابق، ماريو بالوتيلي، مع ناديه بريشيا، بعدما تغيب،

عن حضور التدريبات دون إعطاء عذر، أو سبب.

أضاف مانشيني في تصريحاته التي أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا":" ماذا يجب

أن أقول في تلك المشكلة، اتمنى أن يعود إلى التدريبات فقط".

الجدير بالذكر، أن ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا يفكر بالاستغناء عن اللاعب، بعد تلك الأزمة، لافتًا إلى أنه نادي على التوقيع مع بالوتيلي.