رياضة | تريزيجيه: فترة التوقف صعبة لانني بعيد عن كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه: فترة التوقف صعبة لانني بعيد عن كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمود حسن "تريزيجيه" المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، بأن فترة التوقف صعبة لأنك كنت خارج العمل ولا تفعل الشيء الذي تحبه وهو لعب كرة القدم.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن عودة البريميرليج في 17 من يونيو المقبل، بعدما توقفت المنافسات في شهر مارس الماضي، علما بأن الرابطة الإنجليزية سمحت بعودة التدريبات قبل نحو أسبوعين.

وخلال تصريحات عبر صحيفة "برمنجهام لايف" وعن مرحلة قبل استئناف التدريبات قال تريزيجيه:"الأمر صعب لأنك كنت خارج التدريبات ولا تفعل الشيء الذي تحبه وهو لعب كرة القدم".

وتابع:"تريد التدريب ولعب المباريات والذهاب إلى النادي ومواجهة التحديات اليومية، هذا له آثاره بشكل طبيعي".

وأنهى:"مع ذلك هناك جانب إيجابي حيث يمكنك قضاء المزيد من الوقت مع عائلتك والاقتراب منهم".

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يستعد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي، لإستئناف مباريات البريميرليج خلال الفترة المقبلة، بعدما تحدد موعدًا مبدئيًا لعودة النشاط الكروي في إنجلترا خلال شهر يونيو المقبل، بعد توقف النشاط منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

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وقررت رابطة الدوري الإنجليزي استئناف مباريات البطولة مرة أخري يوم 17 يونيو المقبل، على أن تبدأ بإقامة المباراتين المؤجلتين بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال، على أن تقام مباريات الجولة 30 بين 19 و21 يونيو المقبل.

وشارك محمود تريزيجيه ومواطنه أحمد المحمدي في تدريبات أستون فيلا خلال الساعات الماضية، استعدادًا لعودة النشاط الكروي في إنجلترا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام محمود حسن "تريزيجيه" مع أستون فيلا:-

انضم محمود حسن "تريزيجيه" صاحب الـ25 عاما إلي فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، قادمًا من نادي قاسم باشا التركي في صفقة بلغت قيمتها 6 مليون يورو، واستطاع كسب ثقة الجهاز الفني للفريق سريعًا وأصبح من العناصر الهامة التي يعتمد عليها في المباريات بفضل الإمكانيات الفنية والمهارة التي يتمتع بها.

خاض نجم منتخب مصر، 31 مباراة مع فريق أستون فيلا في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1699 دقيقة، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف أخري، وحصل على إنذارين، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك "تريزيجيه" في 24 مباراة مع أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1325 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، ويحتل فريقه المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

وخاض 6 مباريات مع أستون فيلا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وسجل هدف وصنع مثله، في 360 دقيقة لعب فعلية، وصعد بفريقه للمباراة النهائية، لكنه خسر اللقب في النهاية أمام فريق مانشستر سيتي.

بينما شارك في مباراة وحيدة بكأس الإتحاد الإنجليزي لمدة 14 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.