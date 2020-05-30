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رياضة | يويفا يخطط لتطبيق نظام جديد في البطولات الأوروبية

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كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر يويفا يخطط لتطبيق نظام جديد في البطولات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أوروبية أن الحديث مازال مستمراً حول عودة مباريات التي توقفت عن دور الستة عشر في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس المستجد.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه هناك إتجاه لإقامة مباريات الدور ربع النهائي والدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بخلاف ما كان معمول به سابقًا بنظام الذهاب والعودة.

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وأوضحت التقارير أنه قد يتم عودة مباريات دوري أبطال أوروبا على الملاعب الألمانية بينما هناك إتجاه أيضًا لنقل نهائي البطولة هذا العام من مدينة إسطنبول.

وأشارت إلى أن الإتحاد الاووربي (اليويفا) سيعقد إجتماعاً يوم 17 يونيو المقبل من أجل مناقشة موعد إستئناف البطولة علمًا بأنه تأهل للدور ربع النهائي كلا من أندية باريس سان جيرمان وأتالانتا ولايبزيج وأتلتيكو مدريد.

وكانت بطولة دوري أبطال أوروبا قد توقفت قبل انطلاق المرحلة الثانية من مباريات العودة من دور الستة عشر حيث يلتقي مع نابولي ومانشستر سيتي مع وبايرن ميونخ مع ويوفنتوس مع ليون.

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