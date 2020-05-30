رياضة | بايرن ميونيخ يسحق دوسلدورف ويقترب من التتويج بالدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يسحق دوسلدورف ويقترب من التتويج بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب بايرن ميونيخ من التتويج ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي، بعد فوزه الساحق على ضيفه فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البوندزليجا.



وافتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة 15 بهدف سجله ماتياس يورجنسن لاعب فورتونا دوسلدورف بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 29 قبل أن يسجل النجم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة .43

وفي الشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 50، ثم أضاف زميله ألفونسو ديفيز الهدف الخامس في الدقيقة .52