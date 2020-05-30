رياضة | الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم أول أغسطس الانجولي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب بشدة من ضم نجم أول أغسطس الانجولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسهم الأنجولي أري بابل لاعب فريق الكرة الأول بنادي أول أغسطس الانجولي، للانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فتره الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك أكثر من لاعب مرشح للانضمام إلى الفريق، ولكن الأقرب اري بابل لاعب اول أغسطس الأنجولي هو الأقرب حتى الآن.

وأضاف المصدر ذاته بأن أمير مرتضى قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع اللاعب، بعد ان رحب بابل بالانتقال إلى الزمالك في انتقالات الصيف المقبلة.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور جلسة خاصة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اجل التوقيع على عقود تجديد عقده مع الأبيض.

وتوصل أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الفرنسي على تجديد عقده، في جلسة جمعت بينهما منذ اسبوعين.

ومن المقرر ان يعقد المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك جلسة آخرى مع كارتيرون خلال الساعات القليلة المقبلة، من اجل إنهاء الاتفاق وتوقيع العقود والاعلان بشكل رسمي.

وقد اعلن امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك في وقت سابق عن ترحيب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتجديد عقده لمدة موسم إضافي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.