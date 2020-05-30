رياضة | يوفنتوس يتخلى عن ملاحقة نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتخلى عن ملاحقة نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن يوفنتوس قد تخلى عن اهتمامه لاعب خط الوسط في برشلونة آرثر بعد ملاحته خلال الفترة الماضية للحصول على خدماته.

أوضح التقرير أن البرازيلي آرثر حر في مغادرة كامب نو بالسعر المناسب مع حرص العمالقة الكتالونيين على جلب أموال كبيرة.

ويزعم أن ذلك أدى ذلك إلى ظهور يوفنتوس معجب بمستوى آرثر صاحب ال 23 عامًا ، في الوقت الذي يدركون فيه أن ميراليم بيانيتش قد يتحرك في الاتجاه المعاكس.

ومع ذلك ، مع تأكيد آرثر رغبته في البقاء في برشلونة ، يدعي ماركا أن يوفنتوس سيحول انتباهه إلى أهداف أخرى.

يضيف التقرير أن تشيلسي يورجنو ولياندرو باريديس من باريس سان جيرمان هما اسمان في قمة قائمة ماوريتسيو ساري.

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ومن جانب آخر كشفت تقارير صحفية عن برشلونة وريال مدريد يصارعان من أجل الحصول على خدمات لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

تمتع اللاعب الإسباني فابيان بموسم رائع مع نابولي الإيطالي، ويشاع أنه جذب اهتمام مانشستر سيتي وليفربول أيضا.

يُعتقد أن نابولي على استعداد لقبول عرض بقيمة 80 مليون يورو (69.8 مليون جنيه استرليني) لرويز ، الذي أمضى أربع سنوات في الدوري الإسباني مع ريال بيتيس.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن مدريد وبرشلونة جادان في اهتمامهما بفابيان البالغ من العمر 24 عامًا ، ومن المحتمل أن يسعوا لتوقيعه هذا الصيف.

يعتقد أن زين الدين زيدان معجب بمستويات برويز فابيان ، بينما اهتمام برشلونة للاعب خلال موسم 2019-2020كان محبطا.