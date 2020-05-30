رياضة | فايلر يُطالب إدارة الأهلي بحسم مصير رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُطالب إدارة الأهلي بحسم مصير رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار نجم الفريق، ضمن صفوفه خلال الموسم الجديد.

وأبدى فايلر، تمسكه ببقاء رمضان صبحي لاعب الفريق، والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويطالب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببقاء رمضان صبحي للموسم الجديد، خاصة أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى تشكيل المدرب السويسري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن تحديد فريق هيدرسفيلد مبلغ 6 مليون يورو للموافقة على بيع رمضان صبحي والذى أصبح هدف للعديد من الفرق الأوروبية مثل أودينيزي الإيطالي وبشكتاش التركي والذى يرغبوا فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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وفي سياق متصل، اقترب محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان أحد وسطاء اللاعبين قد قام بعرض خدمات محمد إبراهيم على النادي الأهلي لضمه في الصيف القادم خاصة وأن النادي كان يحتاج إلى تدعيم مركز صانع الألعاب في الفريق الفترة الماضية.

وعرضت لجنة التخطيط بالأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة ضم محمد إبراهيم في الصيف وقدموا له بعض الشرائط التسجيلية لمباريات خاضها اللاعب.

وأبدى فايلر ترحيبه الشديد بالتعاقد مع محمد إبراهيم في نهاية الموسم الجاري بعد أن أكد على إعجابه الشديد بقدرات اللاعب ومستواه الفني.