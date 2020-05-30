رياضة | رابطة الدوري الإسباني تخطط لعودة الجماهير في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإسباني تخطط لعودة الجماهير في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن رابطة الدوري الإسباني تخطط لعودة جماهير كرة القدم من أجل حضور المباريات من جديد في الملاعب بداية من منافسات الموسم المقبل.

وأشارت إذاعة كوبي الإسبانية إلى أن النشاط الرياضي كان قد توقف في معظم أرجاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا كما أن جماهير كرة القدم لن تعود هذا الموسم إلى المدرجات.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن خطة الدوري تكمن في عودة الجماهير بنسبة 30% في المدرجات بداية من 12 سبتمبر وهو موعد بداية الموسم المقبل.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن ملاعب كرة القدم ستمتلأ بنسبة 50% في شهر نوفمبر المقبل على أن تعود الجماهير بالكامل إلى المدرجات في شهر يناير عام 2021.