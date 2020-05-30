رياضة | جلسة خاصة بين مرتضى منصور وكارتيرون

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 09:26 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة خاصة بين مرتضى منصور وكارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور جلسة خاصة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اجل التوقيع على عقود تجديد عقده مع الأبيض.

وتوصل أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الفرنسي على تجديد عقده، في جلسة جمعت بينهما منذ اسبوعين.

ومن المقرر ان يعقد المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك جلسة آخرى مع كارتيرون خلال الساعات القليلة المقبلة، من اجل إنهاء الاتفاق وتوقيع العقود والاعلان بشكل رسمي.

وقد اعلن امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك في وقت سابق عن ترحيب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتجديد عقده لمدة موسم إضافي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

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يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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ومن جانب آخر يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع النجم الأنجولى آري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع بابل والذى ظهر بمستوي طيب خلال مشاركة فريقه بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 أمام الزمالك قبل الخروج.

وكان اللاعب الأنحولي قد سجل هدف وحيد هذا الموسم بدوري الأبطال كان فى مرمي زيسكو الزامبي.