شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض التجديد لـ«جوميز».. وانقسام حول مصير المدير الفنى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لفريق وادى دجلة، ضمن ترشيحات مجلس إدارة النادى الإسماعيلى لتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول بالنادى، خلفًا للفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الحالى، وذلك بعدما قرر مسؤولو النادى عدم التجديد له بناء على توصية من الجهاز الفنى المعاون له والذى أكد أن المدير الفنى لا يصلح لقيادة الإسماعيلى، والدليل النتائج المتذبذبة التى حققها مع الفريق قبل توقف النشاط الكروى الحالى بسبب وباء فيروس كورونا، ومن المنتظر أن ينتهى عقد جوميز مع الاسماعيلى فى يونيو المقبل.

وتولى المدرب الفرنسى قيادة «الدراويش» فى شهر يناير الماضى، وقاد الفريق فى 6 مباريات ببطولة الدورى حقق الفوز فى مباراتين وتعرض للهزيمة وتعادل فى مثلها، ومباراتين فى البطولة العربية، تعادل سلبيًا فى مباراة، وفاز فى أخرى بهدف نظيف، وكانت أمام الرجاء المغربى، ومباراة فى مسابقة كأس مصر أمام بيراميدز وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وعلمت «المصرى اليوم» أن تاكيس جونياس يرحب بقيادة الإسماعيلى، باعتباره أحد أقطاب الكرة المصرية ولكنه اشترط أن يصل عرض رسمى للحديث ببشكل أكثر جدية عن تدريب الفريق.

ويوجد حاليا حالة انقسام داخل مجلس الإسماعيلى، حيث يرغب البعض فى التعاقد مع تاكيس جونياس خلفًا لجوميز والبعض الآخر يريد إسناد المهمة لجهاز فنى من أبناء النادى.