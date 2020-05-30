شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأوليمبى يهدد عودة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت أزمة تفشى وانتشار فيروس كورونا تلقى بظلالها على الساحة الرياضية بصفة عامة وعلى بطولة الدورى الممتاز بصفة خاصة، حيث يواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة أزمة كبيرة تهدد استكمال الموسم الجارى وتلاحمه مع الموسم الجديد بسبب ارتباطات ومعسكرات المنتخبات والأجندة الدولية والبطولات الإفريقية للأندية ومنتخب مصر الأول، فضلا عن معسكر الإعداد الخاص بالمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب قبل الأوليمبياد التى ستقام رسميا فى يونيو العام المقبل بعد تأجيلها عاما بسبب كورونا.

وكشف عضو بارز داخل اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة أن هناك أزمة كبيرة تهدد استكمال بطولة الدورى هذا الموسم فى ظل تفشى فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات سواء داخل المنظومة الرياضية أو خارجها، مشيرا إلى أن الجميع داخل الجبلاية ينتظر قرار الدولة المصرية بشأن عودة الدورى من عدمة خصوصًا بعد إعلان رئاسة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة البدء فى عودة النشاط تدريجيا منتصف يونيو المقبل.

وقال عضو الجبلاية الذى طلب عدم نشر اسمه إنه حسابيا وعلى الورق فهناك صعوبة كبيرة جدا فى استكمال الدورى لأكثر من سبب، أولها اعتراض بعض الأندية وثانيًا عدم وجود التكاليف المالية المطلوبة والمقدرة بـ١٠٠ مليون جنيه مبدئيا، فضلا عن استحالة إنهاء الموسم الجديد قبل شهر مايو ٢٠٢١ بعد تلاحم الموسمين معًا.

وأوضح عضو الجبلاية أن الأزمة الحقيقية فى الموسم الجديد هى معسكر المنتخب الاوليمبى الذى سيشارك فى دورة الألعاب الأوليمبية العام المقبل، والذى طلب جهازه الفنى تجمع لاعبيه قبل شهر من الأوليمبياد أى فى شهر مايو العام المقبل للاستعداد جيدا للبطولة الأهم والتى يعول عليها الجميع لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، مشيرا إلى أنه فى حالة عودة الدورى هذا الموسم منتصف يوليو المقبل بعد منح الأندية شهرا للإعداد بعد فترة التوقف الراهنة ومع ضغط الدور الثانى المتبقى وإقامته كاملا فى شهرين ونصف فإن الموسم سينتهى فى أكتوبر وبالتالى سيتم بدء الموسم الجديد دون راحة أو فاصل بين الموسمين.

وتابع أنه بناء على ذلك سينطلق الموسم الجديد فى أكتوبر أيضا وستكون لجنة المسابقات مطلوبا منها إنهاء الموسم فى مايو وهو ما يعد أمرا شبه مستحيل لا سيما إذا أخذنا فى الاعتبار ارتباطات الأندية بالبطولات الإفريقية وانشغال المنتخب بالتصفيات المؤهلة لإفريقيا، فضلا عن فترات التوقف الإجبارية فى الأجندة الدولية، مؤكدا أن الجميع ينظر إلى مصلحة الأندية فقط ويتجاهلون تمامًا المنتخبات الوطنية التى يوليها اتحاد الكرة عناية وأهمية كبيرة لما تمثله من سمعة للكرة المصرية فى جميع المحافل الدولية. يأتى هذا فى الوقت الذى تم فيه تمديد وتجديد قرار إيقاف النشاط الرياضى من جانب اللجنة الخماسية حتى منتصف يونيو المقبل، بعد استمرار العمل بقرار حظر التجوال فى البلاد حتى ذلك الحين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك رسميا أمس.

من جانبه أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات صحفية أن اتحاد الكرة واللجنة الخماسية ينتظران قرار الدولة المصرية بشأن عودة الدورى من عدمه، وقال: جاهزون لجميع السيناريوهات ولدينا خطط ورؤى لأى قرار ستتخذه الدولة التى إذا رأت عودة البطولة فنحن جاهزون لها وإذا رأت غير ذلك فنحن جاهزون أيضا ووضعنا تصورات قابلة للتنفيذ بعد أى قرار تتخذه الدولة.

وشدد الجناينى على أن اتحاد الكرة ملتزم تماما بتطبيق بروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والاستعانة بأفضل النماذج الأوروبية فى الدول التى استأنفت نشاطها الكروى لتفادى تكرار الأخطاء أو تعريض أى عضو فى المنظومة- لاعبًا أو مدربًا أو عاملا أو إداريا أو حكما- للإصابة بفيروس كورونا.

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فى شأن آخر أعلن اتحاد الكرة استجابة محمود سعد المدير الفنى للاتحاد للعلاج وتحسن حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، وخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.