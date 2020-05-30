شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس الاستغناء عن «أجاي» نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبحث لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بالاستغناء عن النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الوسط المهاجم، من أجل إتمام صفقة الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب الوسط المهاجم بنادى صن داونز، الذى بزغ نجمه فى الدورى الجنوب إفريقى، خلال الموسمين الأخيرين، وأبدى فايلر، المدير الفنى، إعجابه بمستوى اللاعب خلال مشاركته مع فريقه بدورى الأبطال، وينتظر مسؤولو القلعة الحمراء الرد النهائى من النادى الجنوب إفريقى على المفاوضات التى بدأت قبل شهر لإتمام التعاقد مع اللاعب الأوروجويانى.

ويعد الثنائى جونيور أجاى وجيرالدو هما أبرز المرشحين للرحيل فى حال التعاقد مع نجم صن داونز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن فايلر يرغب فى رحيل اللاعبين لعدم قناعته بقدرة أجاى على تنفيذ تعليماته الهجومية خلال الفترة المقبله، خصوصًا بعدما علم أن اللاعب النيجيرى أبلغ المقربين منه برغبته فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى بعد تلقيه أكثر من عرض خارجى خلال الفترة الماضية، فضلًا عن عدم قناعته بإمكانيات اللاعب.

من جهة أخرى، زادت حدة الخلافات داخل القلعة الحمراء حول الاستقرار على بيع المغربى وليد أزارو، الذى ظهر بمستوى مميز خلال فترة إعارته بنادى الاتفاق السعودى، ففى الوقت يفضل فيه «فايلر»، المدير الفنى، عدم استمرار المهاجم المغربى لعدم قناعته بمستواه وهو ما تسبب فى رحيل اللاعب إلى الدورى السعودى، بينما يرى عضو بلجنة التخطيط ضرورة استمرار اللاعب بعد تألقه مع الاتفاق السعودى من جهة، وتراجع مستوى مروان محسن، المهاجم الأساسى للفريق، من جهة أخرى. وعلمت «المصرى اليوم» أن شريف فؤاد، المتحدث الرسمى للنادى، يدرس الاعتذار عن عدم الاستمرار فى عمله بعد تقليص صلاحياته واقتصار عمله فقط على إعلان قرارات مجلس الإدارة، رغم وجود أحداث متلاحقة بالنادى أثيرت مؤخرا فى وسائل الإعلام وتحتاج إلى توضيح، لكن المجلس يفضل عدم الرد عليها.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن محمود الخطيب، رئيس النادى، يتمسك باستمرار المتحدث الرسمى فى منصبه نظرًا لخبرته الكبيرة فى العمل الإعلامى.

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