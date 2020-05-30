شالكة يواصل السقوط وبريمن ينعش آماله في البقاء بالدوري الألماني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق شالكه سلسلة هزائمه، بعد سقوطه في عقر داره أمام مضيفه فيردير بريمن (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.
ويدين فيردير بريمن بالفضل في انتصاره لمهاجمه بيتينكورت ليوناردو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 32 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب «فيلتينس أرينا».
وتعرض شالكه بذلك للهزيمة الرابعة على التوالي والسادسة في آخر 7 مباريات، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم ترتيب «البوندزليجا» برصيد 37 نقطة.
في المقابل، يواصل فيردير بريمن صراعه على البقاء في دوري الأضواء، حيث يحتل المركز السابع عشر في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة.
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