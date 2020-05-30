شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار عمر مرموش.. فولفسبورج يسقط أمام فرانكفورت بالدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزًا ثمينًا على مضيفه فولفسبورج، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتها اليوم السبت، على ملعب فولكس فاجن آرينا، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا».

وجلس المهاجم المصري الشاب عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج طيلة الـ90 ولم يشارك مثل الجولة الماضية التي شهدت أولى مشاركاته أمام ليفركوزن.

تقدم أندريه سيلفا لفريق فرانكفورت في الدقيقة 27 من ضربة جزاء، وتعادل كيفين مبابو لفولفسبورج في الدقيقة 58، قبل أن يسجل دايتشي كامادا هدف الفوز في الدقيقة 85.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد لوكاس تورو لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فرانكفورت للنقطة 32 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند النقطة 42 في المركز السادس.

Advertisements