شكرا لقرائتكم خبر عن رد عنيف من تركي آل الشيخ على عضو مجلس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ردًا عنيفًا على محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، وذلك بعد تدوينة نشرها الأخير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

فيما جاء رد آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك» كالتالي:

تدوينة تركي آل الشيخ

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات «آل الشيخ» الأخيرة ضد مجلس إدارة الأهلي، والتي قال فيها: «إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي، وبيعطلو أي حاجة تصب في مصلحة النادي.. وصبرت عليها كتير، بس واضح إنهم مش هيتغيرو في حاجة.. الحمدالله عندي نادي في أوروبا.. والباب إللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال».

واكتفى مجلس إدارة الأهلي بالصمت عقب تدوينة رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، باستثناء محمد سراج الدين، عضو مجلس الأهلي «تحت السن»، الذي نشر تدوينة هاجم فيها «آل الشيخ»، ليرد عليه الأخير بقوة.