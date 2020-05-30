شكرا لقرائتكم الاجتماع هو الحل.. أحمد مجاهد يرد على استجواب عودة الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق حاجة الأندية واللجنة الخماسية لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث مستقبل الدوري المصري واصفاً هذا الأمر بالسيناريو الأقرب لتنفيذه حال إذا ما كان بمجلس الجبلاية في التوقيت الحالي.

وقال مجاهد الذي فضل ترك الحرية المطلقة للقائمين على إدارة الكرة المصرية حاليا لاتخاذ القرار، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " بالطبع لو كنت في هذا التوقيت باتحاد الكرة سأطالب بضرورة عقد جلسات مع الأندية للوقوف على التصور العام الأفضل الذي يساعد على اتخاذ القرار السليم دون نقصان من حقوق أي طرف".

وأضاف مجاهد الذي اختير مؤخراً عضواً باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للكبار بالاتحاد الافريقي والتي سبق وأن عمل بها الأعوام الماضية وتولى على أثرها نائب رئيس اللجنة الخاصة ببطولة الأمم التي أقيمت بمصر ونالتها الجزائر، ان الظروف بالطبع صعبة لكن الأندية والاتحاد قادرين على الوصول الى الحل المناسب رافضاً أن يدلو بتفاصيل أكثر في الأزمة لمنح القائمين على صنع القرار الحرية الكافية لإدارة الأزمة القائمة حالياً.

Advertisements

وتوقف النشاط الكروي والرياضي في مصر عقب تفشي فيروس كورونا في العالم بأكمله وهو الأمر الذي دفع الجبلاية لتجميد بطولة الدوري المصري الممتاز منذ أكثر من 70 يوماً تقريباً.

ويتبقى في الدوري المصري عدد جولات كبير يصل الى النصف تقريباً وذلك قبل أيام من عودة النشاط الكروي مجدداً بالفتح التدريجي الذي تشير له حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الحالية.