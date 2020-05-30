شكرا لقرائتكم أحمد المحمدى يتحدث عن عزلة "كورونا".. ويؤكد: وفر لنا بداية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي عن فترة توقف النشاط الكروي التي عاشها اللاعبون خلال الفترة الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم.

وأكد المحمدي في تصريحات لصحيفة "برمينجهام ميل" الانجليزية: "أعتقد أن التوقف يمكن أن يوفر لنا بداية جديدة قبل خوض المباريات العشر الأخيرة من الموسم، ويقدم لكل فرد فرصة من أجل استئناف الأمور بشكل جيد" مضيفا :" قد مررنا بفترة صعبة قبل توقف الموسم، وهذا التوقف يمنح الفرصة للاعب مثل جون ماكجين الذي يمثل عنصر رئيسي بالنسبة للفريق من أجل العودة ومساعدتنا في المباريات العشرة الأخيرة."

تابع : "نحن نمتلك روح قوية داخل الفريق، وهذا الأمر كان متوفرًا دائمًا بفضل المدير الفني والجهاز المعاون واللاعبين الكبار على السواء."