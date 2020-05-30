شكرا لقرائتكم موقع تونسي.. الزمالك يخطط لضم سليماني كوليبالي الهارب من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد شكري العميري مدير الكرة بالفريق التونسي أن هناك مفاوضات شفهية مع مهاجم النجم من جانب الزمالك ولكن لم تصل للرسمي بعد.
وحسب موقع "تونس الرقمية"، جدد نبيل أبو زيد، وكيل اللاعبين في مصر، عرضه على مسئولي نادي الزمالك بشأن ترشيحه للمهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لاعب الأهلي السابق والنجم الرياضي الساحلي الحالي وذلك للانضمام إلى الفريق الأبيض خلال الانتقالات الصيفية المرتقبة.
وتابع أن فريق الزمالك ينوي الاستغناء عن خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو والتعاقد مع مهاجم أفريقي "سوبر" خلفا له، لقيادة الهجوم الأبيض بداية من الموسم المقبل
يذكر أن الرجاء على موعد مع مواجهة الزمالك المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولم يتحدد موعد اللقاء حتى الآن وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة بشأن فيروس كورونا وعودة النشاط الرياضي.
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