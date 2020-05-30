شكرا لقرائتكم طارق السيد: محمد عبد الشافى أفضل ظهير أيسر فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق السيد نجم الزمالك الأسبق إن محمد عبد الشافى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض يعد الظهير العصرى في الوقت الحالي.

وأكد طارق السيد، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس":"محمد عبد الشافي، هو أفضل ظهر أيسر في مصر، فهو يستحق أن يطلق عليه لقب الظهير العصري، لاجادته القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه".

وأضاف:"أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك والمعار لسموحة، سيكون له مستقبل كبير في هذا المركز، فهو امتداد لأحمد رمزي ومحمد عمارة سيد معوض".