شكرا لقرائتكم أنطوى يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز أنه لا ينوى الرحيل عن فريقه خلال فترة المقبلة.
قال أنطوي في تصريحات نقلتها حيفة FMIG الغانية إنه لا يفكر في الرحيل عن الدورى المصري موضحا أن الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية غير صحيحة.
أضاف المهاجم الغانى :" "مستمر مع بيراميدز ويتبقى لي موسمين في عقدي معهم ومستمر بشكل طبيعي مع الفريق".
وانضم أنطوى لـصفوف بيراميدز في 2019، وظهر في 32 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 أخرين.
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