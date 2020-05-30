شكرا لقرائتكم تريزيجيه: التقارب مع الأسرة من إيحابيات كورونا والتوقف عن كرة القدم أمر صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزى عن فترة توقف النشاط الكروي والبعد عن التدريبات خلال الفترة الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا.

أكد تريزيجيه في تصريحات نقلتها صحيفة برمنجهام الإنجليزية أن التوقف عن ممارسة الأمور التي تحبها يعد أمر صعبا للغاية خاصة عندما يتعلق الأمر بكرة القدم موضحا أن الإيجابية الوحيدة للفترة الماضية قبل العودة للتدريبات تتمثل في التواصل الأسرة والأقتراب منهم.

وواصل نجم المنتخب الوطنى "أنت ترغب في خوض التدريبات بالشكل المعتاد، تلعب المباريات، تذهب إلى النادي، وتواجه تحديات يومية، وهذا يكون له تأثير عليك بشكل طبيعي."

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وانضم تريزيجيه إلى أستون فيلا في الصيف الماضي قادمًا من قاسم باشا التركي.