شكرا لقرائتكم فايلر يتسلم من الخطيب تقريرا عن المفاوضات مع اللاعب الأجنبي المُقرر التعاقد معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسلّم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من محمود الخطيب رئيس النادي عن تطورات المفاوضات مع اللاعب الأجنبي المُقرر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة بعدما سبق وحدد المدير الفني احتياجاته لإدارة النادي ورشّح أربعة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم ويُعد الكونغولي جاكسون موليكا هداف مازيمبي أحد هذا الرباعي.

ويعقد الخطيب جلسة مع فايلر الأسبوع الجاري من أجل مناقشة عدة أمور كروية من بينها ملف الصفقة الأجنبية التى يرغب المدرب السويسري في إتمامها خلال الصيف المقبل بدلاً من الأنجولي جيرالدو الذي سيرحل مع نهاية الموسم الجاري.

ويتطلع مسئولو الأهلي لاستغلال فترة تجميد النشاط الرياضي الحالية بسبب "جائحة" كورونا في حسم الصفقة الأجنبية والتي ستكون في مركز الجناح أو صانع الألعاب بناءً على طلب المدير الفني السويسري للفريق.

Advertisements

علىصعيد أخر ، استعان مسئولو الأهلى ببعض النماذج الأوروبية فى التدريبات، تمهيداً لتطبيقها حال استئناف التدريبات فى القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التى ضربت العالم كله منذ منتصف مارس الماضى، وتسببت فى تجميد النشاط الرياضى قبل أن تعود معظم الأندية الأوروبية للتدريبات مؤخراً كما تم استئناف الدورى الألمانى.

ويدرس مسئولو الأهلى حالياً عدة طرق وسُبل من الإجراءات الاحترازية تمهيداً لتطبيقها مع عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، وحرص مسئولو الأهلى على الاستعانة بنماذج بعض الأندية الأوروبية وفى مقدمتها برشلونة الإسبانى وبايرن ميونيخ الألمانى وليفربول الإنجليزى، ويعمل الأهلى حالياً على استنساخ هذه النماذج فى التدريبات المقبلة.

ومن المتوقع أن يعود فريق الأهلى للتدريبات منتصف يونيو المقبل، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى قال إن الأندية والمؤسسات الرياضية مُلتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً خلال منتصف يونيو فى إطار خطة الدولة التعايش مع "كورونا" .