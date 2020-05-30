شكرا لقرائتكم ايهاب جلال يوحه تعليمات خاصة بالتدريبات للاعبي مصر للمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح ايهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة تعليمات جديدة للاعبي الفريق، تقتضي بزيادة الحمل التدريبي في التدريبات التي يخوضها اللاعبون في المنزل خلال فترة توقف النشاط الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويسعي الجهاز الفني للمقاصة من خلال زيادة الحمل التدريبي للاعبين لتجهيزهم استعدادا لعودة النشاط المحتملة خلال الفترة المقبلة، وحتي يكون اللاعبون في مستوي فني وبدني مقبول عند عودة النشاط.

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ويحرص الجهاز الفني للمقاصة علي متابعة تدريبات اللاعبين من خلال الواتساب ومقاطع الفيديو التي يرسلها اللاعبون للجهاز الفني ، وذلك لاجراء تعديلات في البرنامج التدريبي كل فترة وفقا لاستجابة اللاعبين للتدريبات.

من ناحية اخري يرغب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، فى التعاقد مع لاعب وسط مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن ضمن الأسماء المرشحة إسلام صالح، لاعب وسط فريق إف سي مصر، وذلك بعدما تلقى صالح عرضًا من الاتحاد السكندرى، لضمه فى الموسم الجديد لتدعيم خط وسط الفريق السكندرى، وذلك بعدما تلقى عرضًا من سموحة، لإعادته فى الموسم الجديد، وجاء ذلك بعدما كشف اللاعب أنه كان قريبًا من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الماضى، وذلك بعدما دخل النادى الأبيض فى مفاوضات رسمية معه، وفقا لقوله، حيث وضح أن إدارة ناديه لا تعارض رحيله بشرط أن يكون عرضًا مناسبًا، مشددًا على أن أمر انضمامه للزمالك تأجل بسبب رفض اتحاد الكرة فتح الاستبدال فى يناير الماضى، وهو الأمر الذى دفع إدارة الزمالك لانتظار إتمام الصفقة بنهاية الموسم.