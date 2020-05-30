شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل يتغلب على ملل حظر كورونا بـ قصة شعر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى السابق و الحالى لفريق مصر المقاصة تواجده فى صالون الحلاقة لقص شعره عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ، لكسر ملل حظر فيروس كورونا و تعليق النشاط ، حيث قام عادل برصد هذه الصورة من أجل نشر الإيجابيات خاصة فى ظل ارتداء المصفف الخاص به للكمامة أثناء قص الشعر .



أحمد عادل 1

حصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب مع النادى الأهلي، بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الأفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.

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ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة فى كل المسابقات، واستقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح فى الخروج بشباك نظيفة فى 19 مباراة.

لقبه جمهور المارد الأحمر بـ"الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً فى كل المواقف الكبرى.

لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دورى ممتاز، وثلاث بطولات دورى أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى فى يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى وتم قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا