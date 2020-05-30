شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق الباب أمام عودة أحمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اغلق مسئولو الزمالك الباب تماما أمام عودة أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز إلي القلعة البيضاء مرة أخري، وذلك بعد الانباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بين الزمالك واحمد الشناوي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد مصدرداخل الزمالك أن إدارة النادي لا تفكر في ضم حراس مرمي في الفترة المقبلة في ظل امتلاك الفريق 4 حراس مرمي علي أعلي مستوي وهم محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جنش ومحمد عواد، وأضاف المصدر ان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وإدارة النادي لا تفكر في ضم أي حارس مرمي سواء الشناوي أو غيره.

في نفس السياق استبعد مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، ضم ظهير أيسر فى الموسم المقبل خاصة لامتلاك النادى الأبيض للثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة في تلك الجبهة إلى جانب الاستقرار على عودة أحمد فتوح ظهير الفريق والمنتخب الأولمبى المعار إلى سموحة، لتعزيز تلك الجبهة في الموسم الجديد لذلك أصبح لا يوجد حاجة في قلعة ميت عقبة إلى ضم ظهير أيسر جديد في الموسم المقبل بسبب تألق فتوح مع المنتخب الأولمبى والفريق السكندرى خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر وتوج أولمبى الفراعنة بلقبها تحت قيادة شوقى غريب.

Advertisements

ويواصل الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة النادى حول ملف الصفقات الجديدة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين في الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة في الوقت الحالي على ملف التعزيزات المختلفة التي سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسي كارتيرون، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.