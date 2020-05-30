شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش أمل المنتخب لحل أزمة العقم التهديفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألمانى،، بمتابعة جميع أفراد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى وأعضاء جهازه طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، نظرًا لكونه اللاعب الوحيد الذى يمارس حاليًا كرة القدم، من خلال مشاركته فى منافسات الدورى الألمانى، فى الوقت الذى يتوقف فيه النشاط الرياضى والدورى المصرى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، فضلاً عن توقف جميع الدوريات الأخرى التى يشارك فيها لاعبين مصريين.

ويحرص الجهاز الفنى للمنتخب على متابعة عمر مرموش جيدًا واستغلال تلك الفترة للتعرف على مستواه ومدى إمكانية الاستفادة منه فى صفوف المنتخب الوطنى فى حال استمراره بالمشاركة مع فريقه وتألقه بمنافسات الدورى الألمانى.