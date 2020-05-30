شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب للزمالك من ضم الأنجولي أري بابل لقيادة هجوم القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات الأنجولى آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى المهاجم قريبا من اسوار القلعة البيضاء خاضة في ظل علاقته القوية بثلاثى الفريق الأبيض شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، حيث يرتبط بعلاقة قوية مع الثلاثى خاصة عبد الله جمعة الذى يبادله دائما الرسائل عبر موقع التواصل الاجتماعى .

وأبدي جناح أول أغسطس الأنجولى المهاجم موافقته المبدئية ورغبته فى ارتداء قميص الزمالك بالموسم الجديد عبر موقع "انستجرام" وبسؤال مصدر مقرب من لاعبى الفريق الأبيض أوضح رغبة الجناح الأنجولى فى الانضمام إلى صفوف الزمالك بالموسم المقبل، حال رغبة مسؤولي قلعة ميت عقبة فى ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد بعدما كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادى الزمالك بشأن ضم اللاعب الذى قدم مستويات رائعة مع ناديه الحالى.

وسجل بابل هدفاً فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات في شباك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين 1-1 فى زامبيا، بعدما شارك فى 8 مباريات أفريقية هذا الموسم مع فريقه.

وبدأ المهاجم والجناح الأنجولى ابن الـ25 عاما مسيرته مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى وكان أحد المرشحين فى وقت سابق للانضمام إلى النادى الأهلى.

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وتشهد الفترة الحالية فى الزمالك مشاورات بين إدارة النادى وكارتيرون لحسم ملف الصفقات بعد الاتفاق على استمراره فى قيادة الفريق فى الموسم الجديد، بعدما شهدت ولاية المدرب الفرنسى، قيادة القلعة البيضاء فى 20 مباراة قبل توقف النشاط الرياضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وسجل اللاعبون معه 34 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 15 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 26 لاعبًا، وخلال هذه الفترة نجح الزمالك مع المدرب الفرنسى فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل معه الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى فى دور الثمانية، حيث من المقرر أن يلتقى مع الرجاء البيضاوى المغربى، إلا أن فيروس كورونا تسبب فى تأجيل المباراة لأجل غير مُسمى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

ويستعرض سوبر كورة 4 مكاسب للزمالك حال نجاحه في ضم الأنجولي أري بابل لقيادة هجوم القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة