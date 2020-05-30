شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو لأجمل الأهداف .. الصقر: ابتعدوا عن الأخبار السلبية وفكروا فى الذكريات الرائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الصقر أحمد حسن، كابتن منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق من جمهوره بعدم الاستسلام للأخبار السلبية والتفكير في الذكريات الإيجابية، موضحا أن ذلك أفضل أنواع العلاج من القلق والتوتر والاكتئاب، فى الوقت الذى يبقى الكثير فى المنزل للوقاية من كورونا.

ونشر اللاعب أحمد حسن، عبر حسابه بموقع انستجرام، فيديو يحتوى على أجمل أهدافه خلال مشواره الكروى، وعلق قائلاً :" ومن باب التفاؤل كل واحد يفتكر ذكريات حلوه و إيجابية لرفع الحالة المعنوية بعيدا عن الاخبار السلبية المنتشرة حولنا اليومين دول كل واحد يفكر في حاجات حلوه لاني ده أفضل أنواع العلاج القلق والتوتر يصيب الإنسان بالاكتئاب ويضعف المناعة مع الأخذ في الاعتبار الأمور الاحترازية وربنا يحفظ الجميع (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) تفائلوا بالخير".

يشار إلى أنه استغل الثلاثى عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، والصقر أحمد حسن نجم الفراعنة والقطبين السابق، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالى، توقف النشاط الرياضى للتجمع وممارسة هوايتهم فى لعبة "البينج بونج".

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تجمع الحضرى وأحمد حسن ومصطفى محمد وصديقهم ميدو كاتس، وقاموا بخوض عدة مباريات فى لعبة "البينج بونج" والتى شهدت تألق معظمهم نظرًا لكونها الهواية المفضلة لهم، لاسيما وأن مصطفى محمد كان استعان بطاولة "بينج بونج" فى منزله للتغلب على ملل العزل المنزلى فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيرس كورونا.